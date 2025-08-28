НАЗК: Лідерами за кількістю неподаних декларацій є органи місцевого самоврядування та НПУ

Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж першого півріччя 2025 року отримало близько 9,5 тис. повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій за результатами кампанії декларування-2024. Про це повідомляє НАЗК.

Зазначається, що лідерами за кількістю неподаних чи поданих несвоєчасно декларацій є:

органи місцевого самоврядування 22%;

органи Національної поліції України (НПУ) 21%;

Міністерство оборони України 10%;

органи Державної кримінально-виконавчої служби 8%;

органи Державної служби з надзвичайних ситуацій 8%;

органи Державної податкової служби 6%;

суди та інші органи судової влади 5%;

органи Державного агентства лісових ресурсів 4%;

обласні державні адміністрації 3%;

Міністерство юстиції України 3%.

Як повідомляється, державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства та установи перевіряють, чи подали декларації їх працівники - колишні або теперішні, члени конкурсних комісій або Громадської ради доброчесності. Про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання декларації уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції установи інформують НАЗК.

У НАЗК нагадали, що порушення вимог законодавства щодо декларування тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність: За несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність - сплата штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За умисне неподання декларації настає кримінальна відповідальність - штраф від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавлення волі строком на один рік. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, рішення суду тягне за собою внесення відомостей про особу до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.