Цього року в Україні спостерігається суттєве скорочення площ під цукровим буряком

В Україні 1 вересня традиційно розпочався новий сезон цукроваріння. Цього року працюватимуть 27 цукрових заводів, які планують виробити 1,5 млн тонн продукції.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".
Там зауважують, що протягом останніх п'яти років площі під цукровим буряком в Україні були стабільними, на рівні 220 тис. га. Цього року спостерігається суттєве скорочення — до 198 тис. га, що на 22% менше порівняно з минулим сезоном. Основною причиною такого скорочення стала обмежена квота Європейського Союзу на імпорт українського цукру.
Лідерами з вирощування буряку залишаються традиційні регіони: Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина та Полтавщина.
З 1 вересня запускаються 27 заводів, на два менше, ніж минулого року.
Аналітики прогнозують виробництво близько 1,5 млн т цукру в Україні. Це менше на 300 тис. т порівняно з минулим сезоном, але цей обсяг перекриває внутрішнє споживання цукру, що з 2022 року оцінюється на рівні 900 тис. т.
За такого внутрішнього споживання галузь здатна сформувати значний експортний потенціал на 2025/2026 МР — 500-600 тис. т.
Згідно з оцінками аналітиків асоціації «Укрцукор», експорт цукру в сезоні 2024/2025 МР прогнозовано складе 580 тис. т. Це близько 32% від виробленого в країні цукру аналогічно до сезону 2022/2023 МР.
"Ймовірно, своє 10-те місце в списку провідних експортерів Україна втратить, але у топ-15 світових експортерів все ж залишиться", - підкреслюють експерти.
Вони додають, що альтернативними напрямками для українського цукру стали країни Близького Сходу, Африки.
