Батьки школярів скаржаться на плату за державний застосунок "Електронний щоденник"

Державний застосунок "Електронний щоденник" від "Єдиної школи", який завжди позиціонувався як безкоштовний інструмент для батьків, учнів і вчителів, став платним. За користування ним тепер потрібно внести "символічну" плату у 48,99 ($1,19) грн на місяць.

Про це розповіли батьки школярів виданню Delo.ua.

"Щоб надалі забезпечувати стабільність, безпеку даних та розвиток сучасних функцій ми вводимо символічну підтримку: 48,99 грн/місяць", — таке пояснення побачили батьки у застосунку.

Крім того, розробники у повідомленні заявили, що для дітей додаток завжди буде безкоштовним. Однак, за словами деяких батьків, це не так: при вході у додаток з акаунту дитини сервіс також вимагає оплату.

На дану проблему відреагував голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нардеп зазначив, що плата за державний застосунок законом не передбачена, а також підрахував суму, яку можуть отримати розробники з таким нововведенням за рік – близько 2,2 мільярда гривень.

"В понеділок звернуся із запитом про автора і натхненника цієї дивовижної монетизації державної послуги. Але поки виглядає так, що заробити вирішив великий приватний оператор, на який до цього "підсадили" школи", —написав політик і порадив батькам не поспішати з оплатою.

На момент публікації Міністерство освіти і науки України не надало офіційних коментарів щодо впровадження оплати за "Електронний щоденник".