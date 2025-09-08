WSJ: Бізнес незадоволений умовами торговельної угоди ЄС із США

Європейський бізнес незадоволений умовами торговельної угоди ЄС із США через поширення 50-відсоткових мит на сталь і алюміній не лише на сировину, а й на продукцію, виготовлену з їх використання.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Укрінформ.

Видання пише, що хоча спочатку мита США на сталь і алюміній були спрямовані лише на самі метали і продукцію з них, нині вони застосовуються до таких товарів, як двигуни, насоси, верстати та будівельне обладнання. Рішення адміністрації Трампа розширити 50-відсоткові мита на сталь вищі за раніше погоджені 15 % між США і ЄС. Через це багато європейських компаній опинилися під загрозою значних додаткових витрат. Митна ставка, з якою зараз стикаються експортери, варіюється залежно від вмісту металу в продукті. США заявили, що переглядатимуть перелік мит на метали кожні чотири місяці.

«Близько 30% імпорту машин із ЄС до США зараз обкладається 50-відсотковими митами на сталеву складову продукту», – написав Бертрам Кавлат, президент Німецької асоціації машинобудівної промисловості (VDMA), у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн наприкінці серпня.

Американські компанії також зазнають впливу. Зокрема, виробник сільськогосподарської техніки Krone вивчає варіант поставок до Мексики та Канади товарів, які раніше призначалися для ринку США. John Deere, найбільший конкурент Krone, має заводи в Мангеймі та Цвайбрюкені в Німеччині, і за словами представниці компанії, близько 20% німецького виробництва експортується до США. У компанії заявили, що намагаються пом'якшити вплив мит на сталь, але не планують переносити своє виробництво з Німеччини до США.

Об'єднання німецьких машинобудівників та виробників промислового обладнання (VDMA) зараз вимагає, щоб Європейська комісія, яка вела переговори від імені членів ЄС, забезпечила 15% обмеження мита на машини, як це було зроблено для автомобілів, напівпровідників, фармацевтичних препаратів і деревини.

Незадоволення поширюється й у Європарламенті. Німецький політик, який очолює комітет з питань торгівлі Європарламенту, Бернд Ланге заявив, що тепер очікує, що законодавці вимагатимуть змін до законопроєкту, які скасують або зменшать мита на ряд американських імпортних товарів відповідно до липневої угоди.

Європейські чиновники заявили після оголошення торговельної угоди, що обидві сторони працюватимуть над системою квот, яка дозволить ввозити певний обсяг сталі та алюмінію з ЄС до США за нижчою митною ставкою. Однак вони не повідомили про жодні успіхи в цих переговорах.

VDMA заявляє, що такі квоти не вирішать головну проблему, пов'язану з розширенням митних тарифів на сталь: бюрократичне навантаження, яке вони створюють для виробників. Якщо їхня продукція потрапляє до списку митних тарифів на сталь, вони повинні досліджувати вміст металу в ній, інакше ризикують отримати штраф.