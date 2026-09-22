Bloomberg: Мерц встиг стати найнепопулярнішим канцлером Німеччини

Перемога ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН) на виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії може прискорити відхід Фрідріха Мерца з посади федерального канцлера. У його партії вважають, що відставка канцлера може відбутися швидше раніше, ніж пізніше.

Про це агентство Bloomberg повідомило в понеділок, 21 вересня.

За інформацією агентства, на сьогоднішній зустрічі Мерц намагався переконати представників свого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) залишитися з ним на тлі найгіршого в історії партії результату.

За підсумками голосування ХДС отримав лише 4,9% голосів. Перемогу здобула АдН, набравши 38,2%. Це перший випадок в історії Німеччини після Другої світової війни, коли консерватори не змогли подолати 5-відсотковий бар’єр і пройти до регіонального парламенту.

Мерц відступив від усталеної практики, згідно з якою канцлери зазвичай чекають до наступного дня, щоб прокоментувати результати виборів, і назвав "катастрофою" результати виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Очікується, що він виступить перед журналістами в Берліні, а на 22 вересня, у нього запланована зустріч із депутатами від фракції, очолюваної ХДС.

Bloomberg зазначає, що популярність Мерца стрімко падає. За 16 місяців перебування на посаді він уже встиг стати найнепопулярнішим канцлером Німеччини. Він розпочав своє правління з масштабних витрат на оборону та інфраструктуру, але йому ледве вдається проводити реформи, спрямовані на стимулювання економіки, яка страждає від багаторічної стагнації.

Минулого тижня вісім представників ХДС на рівні прем’єр-міністрів федеральних земель спробували розрядити ситуацію, заявивши, що підтримують канцлера. При цьому неназвані співрозмовники Bloomberg заявили, що в партії вважають, що подальше керівництво Мерца може принести лише шкоду. Незалежно від того, чи залишиться він при владі на даний момент, його відхід може відбутися швидше раніше, ніж пізніше, зазначили джерела агентства в ХДС.