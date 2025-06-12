Уряд перерозподілив гроші на будівництво й ремонт укриттів

Кабінет міністрів перерозподілив 350 млн грн на будівництво й ремонт укриттів, аварійно-відновлювальні роботи, закупівлю генераторів та іншого обладнання, необхідного для безпечного навчання під час війни.
Згідно з повідомленням Міністерства освіти і науки, отримати фінансування можуть заклади освіти, які подадуть проєктну заявку з відповідним пакетом документів.
Зокрема, для поточних і невідкладних робіт — достатньо кошторису, а для будівництва, реконструкції чи капремонту — потрібна проєктно-кошторисна документація з експертизою.
Зазначається, що серед обов’язкових умов для отримання коштів: заклад зруйнований або пошкоджений внаслідок війни; розташований у громаді з високим, помірним або задовільним рівнем безпеки (відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти); реалізація проєкту до кінця поточного року; критерії оцінки проєктів, за якими комісія формуватиме рейтинг (кількість учнів, які зможуть навчатися очно або у змішаному форматі; наявність та місткість укриття; ступінь пошкодження (за даними Реєстру пошкодженого майна); обсяг залучених коштів з інших джерел; проєктна потужність закладу).
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