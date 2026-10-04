До Києва з неоголошеним візитом прибув федеральний канцлер Німеччини

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляють українські та німецькі ЗМІ.
"Канцлер Мерц несподівано прибуває до столиці України з візитом – у супроводі міністра економіки Райхе та бізнес-делегації. Мета: надати підтримку Україні, незважаючи на посилення російських атак та погроз", – повідомляє головний кореспондент німецького Reuters Андреас Рінке.
Це вже другий візит Фрідріха Мерца у якості глави уряду ФРН до Києва. Перший візит був невдовзі після вступу на посаду, Мерц поїхав до Києва разом із Емманюелем Макроном, Дональдом Туском та Кіром Стармером.
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