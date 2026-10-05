МО Росії: Після заяви Зеленського, удари по військово-промислових об'єктах України будуть посилені

Росія посилить удари по військових та військово-промислових об'єктах у Києві та інших областях України після заяви Президента України Володимира Зеленського про збільшення атак на російські НПЗ.
Про це йдеться у заяві Міноборони Росії, передає УНН.
«Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних сил Російської Федерації по військових та військово-промислових об'єктах, а також пов'язаній з ними інфраструктурі у Києві та в інших областях України будуть посилені», - йдеться у заяві Міноборони РФ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні сказав в інтерв'ю агентству Reuters, що російське керівництво, за його відомостями, зняло обмеження для своїх військових на удари по цивільних об'єктах в українських містах, і у відповідь Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах.
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