Підласа: Тема кешбеку настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пропонує відмовитися від фінансування програми "Національний кешбек" у державному бюджеті на 2027 рік. Водночас, за її словами, суттєвої економії для бюджету це не дасть.
Про це інформує Dilo з посиланням на інтерв'ю Підласи агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами депутатки, дискусія навколо програми стала настільки політизованою, що відволікає від інших питань державного бюджету.
"Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?" Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті", – сказала Підласа.
Вона наголосила, що витрати на програму не мають суттєвого значення у загальній структурі державного бюджету. За її словами, Міжнародний валютний фонд також не приділяє цьому питанню значної уваги під час обговорення стану українських публічних фінансів.
Водночас Підласа очікує, що Верховна Рада не підтримає запропоноване урядом підвищення ставки податку на додану вартість з 20% до 21% та акцизу на пальне на 4 відсоткові пункти для наповнення страхових фондів компенсації. Це її прогноз щодо майбутнього рішення парламенту, а не вже ухвалене рішення.
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