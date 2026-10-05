КРЦ: Російська влада проводить в Криму політику переслідувань і залякування

Від початку окупації Криму Росія переслідувала 560 людей у межах політично вмотивованих кримінальних справ. Серед них 316 — представники кримськотатарського народу.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ).

За даними правозахисників, російська влада після окупації півострова у 2014 році проводить політику переслідувань і залякування для придушення проявів інакомислення. Серед переслідуваних — люди, які виступають проти окупації, захищають права людини або займаються громадською діяльністю.

У КРЦ також заявили про системні дії Росії, спрямовані на примусову асиміляцію та придушення кримськотатарської ідентичності. Йдеться, зокрема, про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, переслідування його лідерів та закриття незалежних медіа.

Правозахисники наголошують, що тортури, несправедливі судові процеси та утримання людей у нелюдських умовах стали інструментами переслідування інакодумців в окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, за даними КРЦ, репресії супроводжуються новими порушеннями прав людини, зокрема вбивствами, катуваннями, викраденнями цивільних та примусовою мобілізацією кримських татар до армії РФ.