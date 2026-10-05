Зеленський: Для знищення реактивних дронів Україна шукає 20-мм боєприпаси для винищувачів F-16

Україна активно шукає 20-мм боєприпаси для винищувачів F-16, які використовують для знищення реактивних дронів. Потреба становить близько 5–6 тисяч таких снарядів на добу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві.
За словами президента, зараз ефективність збиття реактивних дронів становить близько 50–55%, а іноді сягає 60%.
«F-16 дуже сильно допомагають, 20-мм амуніція добре працює. Зараз ми працюємо над тим, щоб 5–6 тисяч, відповідно, амуніції цієї було на добу», – сказав Зеленський.
Він зазначив, що забезпечити такий обсяг боєприпасів непросто, однак Україна вже працює з партнерами над постачаннями.
Зеленський подякував Німеччині за підтримку цього напрямку та повідомив, що питання 20-мм боєприпасів також обговорювали з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Крім того, Україна планує провести переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами глави держави, допомагати із забезпеченням F-16 боєприпасами також мають Норвегія та Фінляндія.
«Ми працюємо над цим, щоб F-16 були заряджені. Дуже непросто, але тим не менш», – додав Зеленський.
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