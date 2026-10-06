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Експерт: Взимку Україні може знадобитися більше газової генерації та імпорту

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Максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії варто підвищити щонайменше на 25%, щоб узимку цінові обмеження не заважали Україні імпортувати електроенергію та залучати газову генерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента громадської організації "Перша енергетична рада" Олександра Рогозіна.

За його словами, влітку прайс-кепи майже не обмежували ринкові ціни, однак ситуація змінюється: дорожчає газ у Європі, зростають ціни на електроенергію на суміжних ринках, а Україна вже стикається з наслідками нових російських обстрілів.

"Тобто вже зараз у вересні ціни досягали до 20 євроцентів за кіловат/годину на суміжних ринках. І це ж нічого ще не було, ані похолодання, ані яких інших серйозних таких заворушень", - сказав Рогозін.

Він наголосив, що взимку Україні може знадобитися більше газової генерації та імпорту. Якщо максимальна дозволена ціна на українському ринку буде нижчою за ринкову в сусідніх країнах, прайс-кеп може стати бар’єром для закупівлі необхідної електроенергії.

"Я вважаю, що зараз є всі підстави для того, щоб збільшити максимальні прайс-кепи і на РДН, і на ВДР, і на балансуючому ринку щонайменше на 25%, щонайменше", - зазначив Рогозін.

електроенергія, Рогозін
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