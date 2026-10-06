Зеленський: Україна у будь-якому разі реагуватиме на російські атаки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що здивований рішенням російського диктатора Володимира Путіна постійно посилювати ескалацію проти України. За словами глави держави, на російські удари Україна відповідатиме. Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

У президента, зокрема, запитали, чи може Україна дзеркально відповісти на російські удари по мостах у Києві, зокрема завдати удару по Керченському мосту.

«У нас є свої програми, свої кроки, свої операції згідно задач і пріоритетів Сил оборони», — відповів Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна у будь-якому разі реагуватиме на російські атаки.

За словами президента, відповідь України залежатиме від того, які саме об’єкти використовує РФ для ведення війни.

«Якщо це логістика, то Україна обирає завжди військову логістику, логістику, яка допомагає перевозити зброю тощо… Коридори, чим вони користувались, щоби посилюватись і мілітаризуватись. А якщо це якісь хаби — з дронами, з іншою зброєю або ще з чимось — так, Україна буде це використовувати і буде відповідати», — сказав Зеленський.

Глава держави також заявив, що його дивує, що РФ завдає ударів по хабах, мобільному зв’язку та іншій інфраструктурі.

«Я маю на увазі, в шоці — це просто зовсім не думати. Я вважаю, чесно кажучи, що він вирішив так: якщо він буде бити по інтернету і по дата-центрами, по мобільному зв’язку, розуміючи мою принциповість — він розуміє, що ми відповімо. Питання вже часу», — заявив президент.

За словами Зеленського, такі удари можуть мати наслідки і для самої Росії.

Президент також заявив, що РФ зосередила значну частину систем протиповітряної оборони у Москві, через що інші російські регіони нібито залишилися менш захищеними.

Зеленський нагадав, що Путін наказав завдавати ударів по Україні, і заявив, що такі дії не свідчать про готовність російського керівництва завершувати війну.

«Це не обличчя закінчення, це не мирне обличчя. Те, що зараз відбувається з цією війною — це не мирне обличчя Путіна. Це точно», — наголосив глава держави.

Він також заявив, що удари по українській логістиці можуть мати наслідки для самої РФ.

«Я просто не розумію для чого. Тільки одна відповідь: для максимальної ескалації цього процесу, цієї війни, максимально», — сказав Зеленський.

Водночас президент України зазначив, що не бачить ознак того, що російський лідер боїться подальшого посилення тиску.

«Вседозволеність, немає тиску від Америки передусім. Сильний повинен бути тиск від Сполучених Штатів Америки. Він Трампа боїться», — сказав Зеленський.