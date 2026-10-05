Зеленський: Україна не може "прогинатися" під Росію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її зламу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій та переговорів із РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путін і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним",- заявив глава держави.

Також президент зазначив, що говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "передусім народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої державі не можна ні в якому випадку".

"Але, тим не менше, нам паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія цього і добивається",- наголосив Зеленський.