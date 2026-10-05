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Зеленський: Україна не може "прогинатися" під Росію

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її зламу.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, коментуючи заклики окремих народних депутатів до припинення бойових дій та переговорів із РФ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путін і під Росію, тому що Україну зламають. Це відповідальність безумовно особиста. Я розумію, що від цих людей точно не залежить перемовний процес, тому народ України може бути спокійним",- заявив глава держави.

Також президент зазначив, що говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "передусім народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої державі не можна ні в якому випадку".

"Але, тим не менше, нам паніку сіяти не треба. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія цього і добивається",- наголосив Зеленський.

Зеленський
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