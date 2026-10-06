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40 % українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, - опитування

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Все менше українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Станом на вересень так вважають лише 40 % громадян, що є мінімумом з 2022 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам поставили запитання, у якому напрямку загалом розвиваються справи в Україні. Про те, що вони розвиваються неправильно, відповіли 45% опитаних. Ще 40% респондентів вважають, що — у правильному. Не змогли відповісти на запитання 15% українців.

Відсоток українців, які вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, зростає четвертий рік поспіль. У травні 2022 року таких було 16%, у жовтні 2023 року — 30%, у грудні 2033 року — 32%. А під час аналогічного опитування, проведеного в лютому 2024 року, таких було 46%.

Також КМІС запитав респондентів, які почуття вони відчувають щодо чинної влади. Їм було надано перелік із 12 почуттів (емоцій). Кожен опитаний міг вибрати до трьох варіантів відповіді.

Найбільше (44%) українці відчувають розчарування. У грудні 2025 року цю емоцію обрали 36% респондентів.

Далі йде сором. Свіже опитування показало, що його стосовно влади відчувають 33% опитаних (у грудні 2025 року було 20%).

Результати за всіма емоціями, які були запропоновані респондентам:

  • Розчарування — 44% (36% у грудні 2025 року).
  • Сором — 33% (20% у грудні 2025 року).
  • Надія — 23% (23% у грудні 2025 року).
  • Злість — 20 % (14 % у грудні 2025 року).
  • Співчуття — 16 % (14 % у грудні 2025 року).
  • Ненависть — 14 % (11 % у грудні 2025 року).
  • Байдужість — 12 % (7 % у грудні 2025 року).
  • Страх — 9 % (7 % у грудні 2025 року).
  • Вдячність — 8 % (7 % у грудні 2025 року).
  • Гордість — 7 % (7 % у грудні 2025 року).
  • Сміх — 4% (4% у грудні 2025 року).
  • Симпатія — 4% (4% у грудні 2025 року).
  • Інше — 5% (7% у грудні 2025 року).
  • Важко сказати — 2% (5% у грудні 2025 року).

Опитування проводилося з 12 по 21 вересня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 1 002 особи віком від 18 років і старше, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території.

опитування, українці
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