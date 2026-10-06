40 % українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку, - опитування

Все менше українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку. Станом на вересень так вважають лише 40 % громадян, що є мінімумом з 2022 року.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Респондентам поставили запитання, у якому напрямку загалом розвиваються справи в Україні. Про те, що вони розвиваються неправильно, відповіли 45% опитаних. Ще 40% респондентів вважають, що — у правильному. Не змогли відповісти на запитання 15% українців.
Відсоток українців, які вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, зростає четвертий рік поспіль. У травні 2022 року таких було 16%, у жовтні 2023 року — 30%, у грудні 2033 року — 32%. А під час аналогічного опитування, проведеного в лютому 2024 року, таких було 46%.
Також КМІС запитав респондентів, які почуття вони відчувають щодо чинної влади. Їм було надано перелік із 12 почуттів (емоцій). Кожен опитаний міг вибрати до трьох варіантів відповіді.
Найбільше (44%) українці відчувають розчарування. У грудні 2025 року цю емоцію обрали 36% респондентів.
Далі йде сором. Свіже опитування показало, що його стосовно влади відчувають 33% опитаних (у грудні 2025 року було 20%).
Результати за всіма емоціями, які були запропоновані респондентам:
Опитування проводилося з 12 по 21 вересня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. У ньому взяли участь 1 002 особи віком від 18 років і старше, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території.
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