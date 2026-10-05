FT: У більшості країн світу показник народжуваності опустився нижче рівня відтворення населення

Рівень народжуваності, необхідний для збереження чисельності населення, становить 2,1 дитини на жінку. Однак, як підрахувала Financial Times, у більшості країн світу цей показник уже опустився нижче рівня відтворення населення - таких держав понад дві третини зі 195.

Новою тенденцією стало стрімке падіння народжуваності й у країнах, що розвиваються. Особливо помітно це у Таїланді, де показник нині знизився до 0,78 дитини на жінку. Якщо він залишатиметься на такому рівні, то за сто років населення країни практично зникне.

У Мексиці за минулі 25 років народжуваність скоротилася вдвічі й у 2024 році вже становила лише 1,2 дитини на жінку. Така сама тенденція спостерігається і у великих містах Африки.

Економіст Хесус Фернандес-Вільяверде у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung пояснив, що демографічний спад - не тимчасова корекція, а процес, який може тривати протягом багатьох поколінь.

Дослідник очікує, що чисельність населення світу досягне піка у 2050-х роках, після чого почне скорочуватися.

Тим часом, багато країн старіють ще до того, як встигають розбагатіти. Такі держави, як Мексика та Таїланд, будуть змушені нести витрати, пов’язані зі старінням населення, не маючи такого рівня добробуту, як, наприклад, Німеччина чи Японія.

Однією з причин падіння народжуваності може бути поширення смартфонів. Згідно з дослідженням Університету Цинциннаті у США, молоді люди проводять більше часу в інтернеті й менше часу разом.

Серед інших факторів називають економічні кризи та нестачу житла.