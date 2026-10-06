Експерт прокоментував можливість фактичного поділу столиці на лівий і правий береги

Останнім часом, у мережі активно обговорюють ризик фактичного поділу столиці на лівий і правий береги через російські обстріли київських мостів через Дніпро.

Детальніше про те, наскільки реалістичним є такий сценарій та скільки часу може знадобитися на відновлення пошкоджених переправ, розповів журналістці УНН військовий експерт Павло Наврожний.

За словами експерта, повне виведення з ладу всіх київських мостів є малоймовірним.

Павло Нарожний зазначає, що технічно зруйнувати окремий проліт мосту можливо, однак навіть серйозні пошкодження не обов’язково означатимуть тривале припинення руху. Як приклад він навів ситуацію з Кримським мостом.

"Щоб зруйнувати міст повністю, щоб по ньому не могла проїхати ніяка техніка - теоретично, такий сценарій можливий. Можна зруйнувати один проліт мосту - від однієї опори до іншої. Однак, можемо згадати, наприклад, український удар по Кримському мосту, коли було зруйновано два прольоти - в одну сторону і в іншу. Тоді росіяни за декілька місяців його відремонтували, тобто встановили проліт на місце. У нас також це абсолютно реально, можливо відремонтувати в разі такого удару", - каже Павло Нарожний.

Водночас, за словами експерта, російські безпілотники не мають достатньої потужності для повного знищення мостового прольоту, тому навіть у разі влучання вони можуть спричинити лише пошкодження "полотна".

"Реактивним "Шахедом", "Геранню-4", "Геранню-5" чи якимись іншими дронами зруйнувати проліт нереально. Максимальні пошкодження, які може зробити реактивний "Шахед", - це отвір, якщо говорити по-народному. Так сталося на Північному мосту. Але такі пошкодження відносно легко ремонтуються", - зазначив військовий експерт.

Окремо Павло Нарожний також пояснив ситуацію з опорами мостів. Зокрема, що їхнє руйнування значно ускладнило б ситуацію.

"Якщо навіть взяти якусь ракету і в ній буде, скажімо, тонна вибухівки, то це все одно не гарантує, що навіть при прямому влучанні опора буде зруйнована. Щоб опора впала, потрібне дуже точне влучання, а зробити це насправді дуже важко. У будь-якому випадку, опору відновити набагато складніше, але це також можливо. Такий ремонт може зайняти декілька місяців, але це оптимістичний термін", - підкреслив Павло Нарожний.

До того ж, для повного блокування транспортного сполучення між берегами Києва потрібно було б вивести з ладу не один, а одразу декілька переправ. Павло Нарожний вважає, що такий сценарій навряд чи відбудеться.

"У нас шість мостів: Південний, Північний, Дарницький, міст Метро, міст Патона і Подільський. Тобто сценарій, щоб прямо всі мости були зруйновані, щоб вони були зупинені, ну я слабо собі уявляю, щоб такий сценарій міг бути. Суто з технічної точки зору, якщо ворог таки готовий витратити десятки, якщо не сотні ракет на такий сценарій, то один міст можна зруйнувати. Але я думаю, що це малоймовірно", - наголосив військовий експерт.

Втім, якщо говорити саме про пошкодження мостів, то це, усе ж, дійсно може тимчасово ускладнити пересування містом. На думку експерта, найбільше це стосуватиметься переправ, якими користується громадський транспорт і метро.

"У нас є два мости, якими пересуваються потяги метро. Якщо прилетить у полотно, то його відносно швидко можна відновити. По всій Україні, по залізниці доволі часто прилітає, але це не призводило до повної зупинки залізниці. Я думаю, що навіть якщо таке станеться, то це буде зупинка метро максимум на декілька днів. Якщо прилетить у полотно автомобільного мосту, тоді це може бути зупинка на декілька тижнів, можливо, навіть на місяць, поки все ремонтуватимуть", - підкреслює Павло Нарожний.

Тривала зупинка кількох мостів стала б проблемою не лише саме для пересування киян. Значна кількість людей щодня перетинає Дніпро, щоб дістатися на роботу або скористатися послугами та закладами на іншому березі, а це означає, що такий сценарій міг би вплинути і на економічну активність столиці.

"Якщо уявити ситуацію, що на двох мостах зупинене автомобільне пересування, у нас є різні оцінки - від пів мільйона і більше людей кожного дня переїжджають із лівого берега на правий, а потім увечері повертаються назад. Тому якщо таке станеться, то це буде дуже серйозний удар по економіці України. Київ - найбільше місто України, і найбільша економічна та бізнесова активність відбувається саме тут", - зазначив військовий експерт.

Водночас Павло Нарожний наголошує, що навіть у разі пошкодження мостів ситуація не означатиме повного поділу столиці. До того ж, стратегічне значення київських переправ враховуються під час їхнього захисту, тому панікувати з цього приводу не варто.

"Це сценарій настільки малоймовірний. Навіть якщо там балістична ракета чи крилата ракета влучить, я думаю, що це відносно швидко відновлять. Звісно, це не дуже приємний сценарій, але, я думаю, що ми це переживемо, якщо таке станеться. Крім того, Повітряні Сили розуміють, наскільки стратегічно важливий цей міст, і будуть захищати його всіма можливими методами", - резюмував Павло Нарожний.