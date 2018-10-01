В МИД ФРГ назвали «неконкурентоспособным» американский сжиженный газ

МИД ФРГ опроверг зависимость Германии в вопросе энергоснабжения от России и указал на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США сейчас не конкурентоспособны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник ведомством статье под названием «Многообразие делает независимым», посвященной энергополитике правительства ФРГ.

«Предложение и спрос должны определять конкурентоспособность поставщиков энергоресурсов и путей поставок на германский рынок. Так, например, СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная часть добывается нетрадиционным способом (методом фрекинга — Ред.), в Германии в настоящее время не конкурентоспособен», — указывается в материале.

Внешнеполитическое ведомство указало на то, что «импорт традиционных источников энергии, таких как природный газ, осуществляется из разных стран», треть поставляется из Нидерландов и России, примерно четверть — из Норвегии. «Если один поставщик прекратит поставки по техническим или политическим причинам, то объемы поставок могут быть в краткосрочной перспективе увеличены за счет других, и снабжение будет тем самым обеспечено», — отметили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что европейский энергорынок устроен таким образом, что доминирование одной страны или одной компании на нем исключено.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике правительство Германии за то, что оно якобы слишком полагается на Россию в вопросе поставок энергоресурсов.