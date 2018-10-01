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В МИД ФРГ назвали «неконкурентоспособным» американский сжиженный газ

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В МИД ФРГ назвали «неконкурентоспособным» американский сжиженный газ

МИД ФРГ опроверг зависимость Германии в вопросе энергоснабжения от России и указал на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США сейчас не конкурентоспособны. Об этом говорится в опубликованной в понедельник ведомством статье под названием «Многообразие делает независимым», посвященной энергополитике правительства ФРГ.

«Предложение и спрос должны определять конкурентоспособность поставщиков энергоресурсов и путей поставок на германский рынок. Так, например, СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная часть добывается нетрадиционным способом (методом фрекинга — Ред.), в Германии в настоящее время не конкурентоспособен», — указывается в материале.

Внешнеполитическое ведомство указало на то, что «импорт традиционных источников энергии, таких как природный газ, осуществляется из разных стран», треть поставляется из Нидерландов и России, примерно четверть — из Норвегии. «Если один поставщик прекратит поставки по техническим или политическим причинам, то объемы поставок могут быть в краткосрочной перспективе увеличены за счет других, и снабжение будет тем самым обеспечено», — отметили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что европейский энергорынок устроен таким образом, что доминирование одной страны или одной компании на нем исключено.

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Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике правительство Германии за то, что оно якобы слишком полагается на Россию в вопросе поставок энергоресурсов.

газ, ФРГ, СПГ
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