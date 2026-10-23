Постачання російського пального на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін, - ЗМІ

Постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки навряд чи призведуть до суттєвого зниження цін, оскільки обсяги занадто малі, щоб пом’якшити глобальний дефіцит.
Про це агентство Reuters повідомляє з посиланням на ринкових оглядачів та аналітиків.
Керівниця відділу політики та геополітичних ризиків у Kpler Мішель Брухард заявила, що для істотного зниження цін ринку потрібен додатковий обсяг постачань у розмірі 400 тисяч барелів на добу. При цьому перша партія російського дизеля обсягом приблизно 2,2 мільйона становитиме лише близько 73 тисяч барелів на добу, якщо розподілити її на місяць. Сам по собі цей обсяг, ймовірно, не матиме істотного впливу на глобальні ціни, вважає вона.
Провідний економіст консалтингової компанії Baringa Каспіан Конран підрахував, що для негайного зниження цін ринку потрібен додатковий обсяг постачань у розмірі 850 тисяч барелів на добу.
Залишається незрозумілим, чи зможе країна-агресор Росія істотно збільшити експорт дизелю в найближчій перспективі через обмежені експортні можливості та високі транспортні витрати.
"Ми сумніваємося, що російські нафтопереробні заводи взагалі зможуть забезпечити зростання експорту, враховуючи, що, за деякими оцінками, до 45% нафтопереробних потужностей Росії наразі не працюють", — сказала Reuters аналітик компанії Braemar Мері Мелтон.
Трейдери зазначили, що наразі Росія імпортує дистиляти й не має достатніх обсягів видобутку та надлишків. Хоча припинення атак України могло б дозволити пошкодженим НПЗ розпочати ремонт та зрештою повернутися на міжнародні ринки, експерти висловили впевненість, що це навряд чи сталося б до кінця року.
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