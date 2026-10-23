The Hill: Трампа закликають обговорити з Маском можливість надання Україні розширеного доступу до Starlink

Група членів Палати представників Сполучених Штатів від Республіканської та Демократичної партій звернулася до лідера країни Дональда Трампа із закликом обговорити з підприємцем Ілоном Маском можливість надання Україні розширеного доступу до супутникової системи Starlink. Таке рішення продиктоване потребою у виявленні та ураженні російських ракетних пускових установок.

Про це повідомляє видання The Hill із посиланням на лист американських законодавців.

Серед авторів звернення — близько 20 конгресменів, зокрема сім республіканців, у тому числі Джо Вілсон, Брайан Фіцпатрік і Дон Бейкон, та 16 демократів. У листі вони наголошують, що додаткові можливості Starlink могли б сприяти захисту українського населення від російських ракетних ударів і водночас посилити тиск на Москву щодо переговорного процесу.

"Ми пишемо, щоб закликати вас попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати супутникову інтернет-систему Starlink для пошуку ракетних пускових установок у Росії. Одним телефонним дзвінком ви можете врятувати життя та дати Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів", — йдеться у листі.

Законодавці зазначили, що якщо Україна не має можливості гарантовано збивати всі російські ракети під час польоту, вона повинна мати інструменти для нейтралізації самих пускових установок, з яких здійснюються атаки.

На їхню думку, супутникова система Starlink, яку розвиває компанія SpaceX, може стати одним із таких інструментів. Конгресмени закликали Трампа особисто звернутися до Маска.

Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово виступав за розширення американської підтримки у питаннях протидії російським ракетним атакам та знищення пускових комплексів, з яких здійснюються обстріли української території.

Звернення американських конгресменів з'явилося на тлі зростання невдоволення серед частини республіканців через перебої в роботі систем Starlink в Україні, а також її військової версії Starshield.