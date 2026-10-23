Корецький: Уряд створив Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків

Кабінет Міністрів України створив Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.
Відповідну постанову від 16 жовтня 2026 року № 1301 підписав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Урядове рішення ухвалене відповідно до частин першої та четвертої статті 5 Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".
Постанова затверджує склад новоствореної комісії та Положення про її діяльність, яке визначає повноваження й порядок підготовки банківських активів до продажу.
Водночас уряд скасував дію застарілої постанови від 14 листопада 2012 року № 1123, яка регулювала це питання раніше.
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