Корецький: Уряд створив Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків

Кабінет Міністрів України створив Комісію з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Відповідну постанову від 16 жовтня 2026 року № 1301 підписав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Урядове рішення ухвалене відповідно до частин першої та четвертої статті 5 Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків".

Постанова затверджує склад новоствореної комісії та Положення про її діяльність, яке визначає повноваження й порядок підготовки банківських активів до продажу.

Водночас уряд скасував дію застарілої постанови від 14 листопада 2012 року № 1123, яка регулювала це питання раніше.