Пєсков: Як майданчик для тристоронньої зустрічі РФ, США та України поки що розглядається Абу-Дабі

Абу-Дабі розглядають як можливе місце проведення тристоронньої зустрічі делегацій України, США та Росії, однак остаточного рішення щодо майданчика поки немає.
Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до переговорів триває, але закликав не робити передчасних висновків щодо документів і пропозицій російської сторони, повідомляють російські ЗМІ.
"Як майданчик для тристоронньої зустрічі РФ, США та України поки що розглядається Абу-Дабі", - сказав Пєсков.
Він уточнив, що йдеться про переговори представників трьох країн, а не про зустріч їхніх лідерів. Російська сторона також готує документи та пропозиції для обговорення, однак їхнього змісту Пєсков не розкрив.
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