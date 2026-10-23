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ГУР: На ТОТ продовжується примусова паспортизація українців

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У перші десять днів жовтня 2026 року на тимчасово окупованих територіях України російські силовики разом із ФСБ провели черговий етап операції "Нелегал-2026". Під час рейдів вони шукають українців, які відмовилися отримувати російські паспорти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Людей без документів держави-агресора окупанти прирівнюють до "іноземних громадян" і застосовують до них російське міграційне законодавство. Такі дії, за даними ГУР, використовують для примусової паспортизації, виселення місцевих жителів, незаконного привласнення їхнього майна та звільнення з роботи.

У розвідці наголошують, що Росія намагається витіснити українців із захоплених територій, щоб заселити їх громадянами РФ. Таку політику в ГУР називають інструментом етноциду.

Особливо жорсткий тиск зафіксували на тимчасово окупованій Луганщині, де російські силовики перевіряють навіть неповнолітніх і намагаються змусити їх отримати російські документи. Якщо діти або їхні батьки відмовляються, родинам погрожують штрафами, ув’язненням і позбавленням батьківських прав.

Таким чином, українців змушують приймати громадянство Росії під загрозою втрати майна та власних домівок. Відмова від російського паспорта може стати приводом для подальшого тиску й примусового виселення.

Водночас операція "Нелегал-2026" відбувається і на території самої Росії. Там силовики перевіряють трудових мігрантів, яких згодом можуть схиляти до підписання контрактів на службу в окупаційній армії.

ГУР, паспортизація
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