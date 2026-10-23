Більше половини американців вважають, що Трамп вчинив дії, які заслуговують на імпічмент, - опитування

Близько 54% американців вважають, що президент США Дональд Трамп вчинив дії, які заслуговують на імпічмент. Водночас більшість опитаних очікують, що демократи спробують запустити цю процедуру, якщо отримають контроль над Палатою представників на проміжних виборах.

Про це свідчать результати опитування Politico.

Згідно з дослідженням, імпічмент підтримують 81% виборців, які планують голосувати за демократів, а також чверть прихильників республіканців. Понад 41% респондентів вважають, що Трамп використовував президентську посаду для фінансової вигоди собі або своїй родині.

Однак американці сумніваються, що імпічмент матиме істотні наслідки. Більшість прихильників обох партій вважають, що попередні дві процедури не вплинули на Трампа або на його політичний курс.

При цьому 24% опитаних припускають, що новий імпічмент зробить президента більш популярним, тоді як 18% очікують протилежного.