Трамп: Ми близькі до завершення, я сподіваюся, російсько-української катастрофи

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив про наближення до завершення російсько-української війни і зазначив, що інструмент торговельних мит для примусу Києва та Москви до миру є малоефективним через незначні обсяги американського імпорту з обох країн.
"Ми близькі до завершення, я сподіваюся, російсько-української катастрофи, я сподіваюся, ми покладемо цьому край", – сказав Трамп.
За словами глави Білого дому, погроза запровадження імпортних мит у розмірі 200% раніше допомогла Сполученим Штатам зупинити п'ять із восьми збройних конфліктів у світі. Трамп припустив можливість негайного застосування аналогічного підходу щодо України та Росії, проте зауважив, що США закуповують недостатній обсяг продукції в обох державах для дієвості такого тарифного тиску.
Крім того, американський президент вкотре звернув увагу на масштабні людські втрати у російсько-українській війні, які становлять у середньому 25 тис. осіб щомісяця
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