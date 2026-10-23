Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

РФ платить за підтримку КНР «блакитним» паливом за ціною на 56% нижчою від його ринкової ціни, - ЗМІ

135

У спробі змусити Україну піти на мир із країною-агресором, США намагаються підкупити ЄС дешевим російським природним газом. Однак водночас РФ платить за підтримку КНР «блакитним» паливом за ціною на 56% нижчою від його ринкової ціни.

Так, як повідомляє The Moscow Times, у середньому за рік ціна «Газпрому» для ринку КНР становитиме 247,9 долара за тисячу кубометрів. При цьому інші клієнти компанії у далекому зарубіжжі сплачуватимуть 562 долари.

Зазначається, що таким чином дисконт досягне 315 доларів за тисячу кубометрів, або 56%. У 2025 році за природний газ Китай платив ще менше — 240,3 дол. за 1000 кубометрів, але тоді ціна для інших споживачів становила лише 406,5 дол. Таким чином у 2026 році знижка для КНР зросла на 15%.

Китай продовжуватиме отримувати дешевий природний газ і в 2027 році, адже згідно з матеріалами до закону про бюджет, кремль продовжуватиме продавати газ Пекіну практично за півціни: для Китаю вона становитиме 251,3 дол. за тисячу кубометрів, що на 46% нижче, ніж за іншими закордонними поставками — 450 доларів.

газ, Китай, Росія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 23 октября 2026
Четверг, 22 октября 2026
Вторник, 20 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023