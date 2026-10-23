У спробі змусити Україну піти на мир із країною-агресором, США намагаються підкупити ЄС дешевим російським природним газом. Однак водночас РФ платить за підтримку КНР «блакитним» паливом за ціною на 56% нижчою від його ринкової ціни.

Так, як повідомляє The Moscow Times, у середньому за рік ціна «Газпрому» для ринку КНР становитиме 247,9 долара за тисячу кубометрів. При цьому інші клієнти компанії у далекому зарубіжжі сплачуватимуть 562 долари.

Зазначається, що таким чином дисконт досягне 315 доларів за тисячу кубометрів, або 56%. У 2025 році за природний газ Китай платив ще менше — 240,3 дол. за 1000 кубометрів, але тоді ціна для інших споживачів становила лише 406,5 дол. Таким чином у 2026 році знижка для КНР зросла на 15%.

Китай продовжуватиме отримувати дешевий природний газ і в 2027 році, адже згідно з матеріалами до закону про бюджет, кремль продовжуватиме продавати газ Пекіну практично за півціни: для Китаю вона становитиме 251,3 дол. за тисячу кубометрів, що на 46% нижче, ніж за іншими закордонними поставками — 450 доларів.