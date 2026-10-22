Мінекономіки: Україна планує залучати іноземні інвестиції в бізнес і проєкти відновлення

Україна планує залучати іноземні інвестиції в бізнес і проєкти відновлення за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Серед пріоритетів — програма на €250 млн, яка має допомогти залучити ще €750 млн у проєкти європейських компаній в Україні.
Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та довкілля.
ЄІБ передбачив €3,32 млрд фінансування в межах Інвестиційної рамки для України (UIF). Із цієї суми €530 млн призначено для приватного сектору.
"Наше завдання — перетворювати ці ресурси на конкретні проєкти та інвестиції", — заявив міністр Олександр Кравченко.
Один із напрямів співпраці — програма прямих іноземних інвестицій ЄС обсягом €250 млн. Вона має стимулювати вкладення європейських компаній у великі проєкти в Україні. Її реалізацію планують зробити одним із пріоритетів співпраці з ЄІБ у 2027 році. Також сторони розглядають механізми розподілу ризиків для кредитування малого та середнього бізнесу через українські банки.
У межах ініціативи Ukraine FIRST, на яку доступно €41 млн, уже відібрали вісім проєктів. Ще 15 передали на розгляд у межах механізму підготовки проєктів PPF. Результати оцінювання очікують протягом двох тижнів.
Ініціатива GROUND має допомогти державним органам готувати й реалізовувати проєкти, зокрема необхідні для вступу України до ЄС.
Сторони також обговорили приватизацію великих активів вартістю понад $6 млн, продаж санкційного майна та часток у державних підприємствах. Україна запропонувала ЄІБ долучитися до підготовки угод і пошуку інвесторів.
Ще два напрями співпраці — інвестиції в управління відходами та пілотні проєкти доступного житла для вразливих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб.
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