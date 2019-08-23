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США официально отказались продавать Турции ракетные комплексы Patriot

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США официально отказались продавать Турции ракетные комплексы Patriot

Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.

«Мы регулярно заявляли Турции, что наше предложение по Patriot потеряет свою силу, если они получат российские системы С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек», — сказал он.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта составила $2,5 млрд. США выступили против соглашения между Москвой и Анкарой, на протяжении двух лет убеждая турецкие власти вместо С-400 приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. В декабре прошлого года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре. При этом в Турции заявили, что сделка с США будет для нее невыгодной, так как Вашингтон предлагал приобрести системы Patriot за $3,5 млрд.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара выдвигала свои требования к контракту по американским Patriot, однако Вашингтон не смог их исполнить. На фоне заключения контракта между Россией и Турцией на поставки С-400 Пентагон принял решение приостановить поставку в Турцию истребителей F-35. Как поясняли в американском военном ведомстве, такое решение было принято из-за того, что система С-400 несет угрозу для безопасности самолетов F-35.

США, Турция, Patriot
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