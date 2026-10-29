Російські металургійні гіганти стали новими мішенями для безпілотних сил України, - ЗМІ

Російські металургійні гіганти та сировинні підприємства стали новими мішенями для безпілотних сил України після того, як призупинилися систематичні нальоти на нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Від початку року до середини жовтня Збройні сили України не менше ніж 114 разів атакували російські НПЗ, скоротивши обсяги нафтопереробки в країні приблизно на третину та викликавши паливну кризу від Москви до Сибіру.

Проте в жовтні, після укладення дизельної угоди між РФ та США і заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про "енергетичне перемир'я" під загрозою відключення даних зв'язку Starlink, удари по нафтогазовій інфраструктурі припинилися. Одними з останніх тоді були атаковані завод у Рязані 15 жовтня та підприємство в Сургуті 16 жовтня.

Після цього новими цілями стали сталеливарні підприємства. У понеділок, 26 жовтня, під удар потрапив Яковлівський гірничо-збагачувальний комбінат у межах Курської магнітної аномалії, що входить до структури компанії "Северсталь" російського мільярдера Олексія Мордашова.

Через часткове знеструмлення гірників довелося підіймати на поверхню. При цьому комбінат уже зазнавав атаки на початку жовтня, після чого перейшов на роботу в обмеженому режимі.

У ніч на 28 жовтня під атакою опинився Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) мільярдера Володимира Лісіна, який є найбільшим у Росії та виплавляє близько 20% усієї сталі в країні. За інформацією профільних OSINT-каналів, комбінат атакували ракетами Storm Shadow, унаслідок чого на території виникла пожежа.

Удари посилюють проблеми російських виробників сталі, які після запровадження західних санкцій втратили третину експорту, а всередині країни стикнулися з різким падінням попиту в будівельній галузі через загальне уповільнення економіки та високі кредитні ставки.

Минулого року виплавка сталі в РФ скоротилася до найнижчого показника за останні 15 років. За даними "Корпорації Чормет", за перші п'ять місяців поточного року виробництво просіло ще на 8,4% — до 26,6 млн тонн.

Аналітики компанії "СбєрІнвестиції" охарактеризували ситуацію як безпрецедентну кризу за глибиною та тривалістю, попередивши про загрозу оновлення мінімумів прибутковості останніх десятиліть за підсумками 2026 року.

Фінансові звіти ключових металургійних заводів за перше півріччя фіксують значні втрати: