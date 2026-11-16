Денисенко розповів, що Україні потрібно зробити, щоб не бути вторинною в переговорах

Політолог і керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко, який раніше оцінив переговори між Україною, США і РФ щодо врегулювання війни в Україні, в своєму новому блозі прокоментував переговори між РФ і Європою і зазначив, які ініціативи має зробити Україна, щоби не програти.

Денисенко впевнений, що Україна є вторинною в переговорах. Основним обʼєктом на них буде зняття санкцій з РФ європейцями.

У України є два варіанти розвитку подій: бути статистами і отримати те, що буде зроблено без України або взяти активну участь у цьому процесі.

Що Україна має зробити зараз:

Крок 1. Так як для РФ ідеєю-фікс стала нова Ялта, то запропонувати ЄС має відмовитися від будь-яких посягань на створення порядку в якому сильний має право нищити слабшого за правом сили. Ніяких зон впливу бути не може.

Крок 2. Варто окремо прописувати, що в разі закінчення війни в Україні на умовах, які будуть прийнятними для України та Європи, ЄС виробляє жорсткі обмежувальні правила для всіх російських товарів з відповідним квотуванням. Має бути прописане чітке антимонопольне правило, що Європа не може собі дозволити, щоб російські енергоносії перевищували, до прикладу, 20% від загального споживання ЄС з відповідним квотуванням по країнам.

Крок 3. Головна причина по якій Росія потребує зняття санкцій це не лише торгівля, але й необхідність повернення західних технологій. І тут мають також бути чітко прописані критерії, обмеження та умови щодо надання технологій.

Крок 4. В разі продовження гібридної війни ЄС залишає за собою право переглядати ці умови і вводити нові санкції.

Крок 5. Україна має отримати право вступати в ЄС. ЄС юридично визнає Україну в кордонах 1991 року. А захід не може мати обмежень по постачанню Україні зброї.

Цим текстом Денисенко запропонував українському МЗС швидше включатися в переговори, інакше все вирішиться без України.