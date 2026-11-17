Головна дипломатка Європейського союзу (ЄС) Кая Каллас назвала головні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України.

Про це висока представниця ЄС заявила на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС у закордонних справах.

За словами Каллас, вимоги Росії залишаються максималістськими, оскільки Москва прагне розчленувати Україну, відтіснити НАТО та отримати право вето щодо європейської безпеки. Усе це є неприйнятними вимогами.

Вона наголосила, що вимоги повторюють позицію Москви перед повномасштабним вторгненням в Україну: у 2021 році вимоги Росії були приводом для війни, у 2026-му вони є приводом для продовження війни.

Каллас повідомила, що головне завдання на найближчу перспективу є зупинення бойових дій:

першочерговим пріоритетом для переговорників має стати досягнення сталого припинення вогню;

лише після зупинки обстрілів та стабілізації ситуації можна буде переходити до обговорення повноцінної мирної угоди;

будь-які спроби Москви нав'язати перегляд європейської архітектури безпеки є неприйнятними — Брюссель наголошує на необхідності захищати та відновлювати чинні міжнародні правила.

Також дипломатка чітко відокремила ключові пункти, від яких європейська спільнота не відмовиться в жодному діалозі з Росією. Серед них — безумовна повага до суверенітету та міжнародно визнаних кордонів України, а також повна заборона на будь-яке юридичне визнання тимчасово окупованих українських земель російськими.

Окрім цього, європейська сторона наполягає на невідворотності покарання: агресор зобов'язаний понести відповідальність за всі скоєні воєнні злочини та фінансово компенсувати завдані Україні руйнування. Окремим гуманітарним та політичним пріоритетом залишається повернення додому депортованих українських дітей. Також Брюссель вимагає від Москви негайно припинити гібридні агресивні дії, включно з диверсіями та кібератаками на території європейських країн.

Для участі в майбутньому переговорному процесі Європейський союз уже сформував спеціальну команду. До її складу увійшли представники Єврокомісії, Євроради, а також провідної п'ятірки європейських держав (E5) — Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.