Після призначення Кирила Буданова головою ОП у команді Зеленського з'явився ще один впливовий переговірник. Однак, за даними ЗМІ, Буданов та Арахамія не лише співпрацюють, а й ведуть власні переговорні ігри, конкуруючи за вплив на президента та ключові рішення. Як пишуть Факти, про це йдеться у матеріалі «Української правди» (УП).

Після призначення Буданова на посаду керівника ОП він перетворився на одного з головних переговірників президентської команди поряд з Арахамією, який тривалий час підтримував контакти як з американською стороною, так і з росіянами.

За інформацією видання, наразі обидва мають власні паралельні канали зв'язку з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, а також окремі комунікації з російською стороною.

Втім, їхня робота не завжди є скоординованою, пише видання.

Співрозмовники УП стверджують, що кожен із них продовжує реалізовувати власні підходи до переговорного процесу та часом проводить окремі консультації без повного узгодження з іншими учасниками переговорної групи.

За даними джерел УП, Арахамія разом із Рустемом Умєровим може використовувати особисті контакти для вирішення окремих тактичних завдань. Зокрема, йдеться про залучення європейських партнерів до переговорного процесу навіть без попереднього інформування інших сторін.

Водночас Буданов, як стверджується, також може вести власні консультації та вже постфактум повідомляти членам делегації про досягнуті результати. Особливо помітними розбіжності стають у питанні Донбасу.

За даними джерел «Української правди», Арахамія нібито просуває підхід, за якого тему Донбасу варто тимчасово відкласти до врегулювання ширших питань європейської безпеки та гарантій миру.

Натомість Буданов, як стверджують співрозмовники видання, обговорює з посадовцями зі США та росії потенційні варіанти майбутньої лінії розмежування.

Попри такі відмінності, обидва залишаються частиною команди Зеленського та діють у межах політичних установок президента.

«Усі працюють за директивами начальника», — зазначають джерела видання.

Втім, суперництво між політиками вже виходить далеко за межі переговорного треку.

Як зазначається у матеріалі, якщо раніше головним комунікатором між депутатським корпусом та президентом був саме Арахамія, то під час парламентської кризи суттєво посилив свої позиції й Буданов.

Саме він виступив ініціатором зустрічей президента з фракцією «Слуга народу». За словами співрозмовників видання, після цього депутати почали сприймати його не лише як людину, здатну вислухати проблеми, а й як політика, який може сприяти їхньому вирішенню.

У підсумку, як пише видання, відносини між Будановим та Арахамією еволюціонували у формат прихованої внутрішньої конкуренції. Формально вони залишаються союзниками в одній команді, але фактично дедалі частіше виступають як два окремі центри впливу в оточенні президента.