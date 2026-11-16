Укрзалізниця не очікує збільшення обсягу перевезень вантажів наступного року

АТ «Укрзалізниця» не очікує збільшення обсягу перевезення вантажів наступного року через блокування портів.
На цьому наголосив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи компаній Валерій Ткачов, передає Укрінформ із посиланням на Rail.insider.
За словами Ткачова, на початку року у компанії мали оптимістичні плани щодо поступового відновлення обсягів перевезень на найближчі 10 років. Проте після блокування морських портів ситуація кардинально змінилася.
«Починаючи з липня і блокування морських портів, ми бачимо, наскільки деградує вантажна база і наскільки ми втрачаємо основні вантажі. Тому у 2027 році дива не буде», - наголосив він.
Єдиним чинником, який може швидко поліпшити ситуацію, представник Укрзалізниці назвав розблокування портів Великої Одеси. Це, за його словами, дало б змогу відразу наростити вантажну базу.
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