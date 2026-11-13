Зеленський: У США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими

В Україні знову зафіксували обмеження швидкості Starshield. Це свідчить про те, що у США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.
"Погана новина полягає в тому, що ми знову бачимо проблеми зі Starshield. І ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на українській території, зокрема на тимчасово окупованих частинах України. Обмеження швидкості знову становить 161 кілометр на годину. Це 100 миль на годину", - сказав глава держави.
Президент підкреслив, що такі обмеження безпосередньо впливають на здатність України перехоплювати російські реактивні "Шахеди". Він додав, що ці безпілотники летять із тих територій, а через обмеження швидкості їх не можна вчасно наздогнати.
"Але деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, то це говорить нам про те, куди все рухається", - зазначив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що не треба ніколи жодним чином не визнавати окупацію української території країною-агресоркою.
Зеленський пояснив, що Україна не може використовувати авіацію поблизу лінії фронту - там можуть діяти лише дрони-перехоплювачі. Збивати російські реактивні дрони стає складніше без необхідної швидкості.
"А це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей гинуть, наші цивільні гинуть від рук Росії. Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало", - резюмував президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023