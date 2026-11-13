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Зеленський: У США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими

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Зеленський: У США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими

В Україні знову зафіксували обмеження швидкості Starshield. Це свідчить про те, що у США ухвалюють рішення, ставлячись до окупованих українських територій так, ніби вони не є українськими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

"Погана новина полягає в тому, що ми знову бачимо проблеми зі Starshield. І ми знову зафіксували обмеження швидкості Starshield на українській території, зокрема на тимчасово окупованих частинах України. Обмеження швидкості знову становить 161 кілометр на годину. Це 100 миль на годину", - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що такі обмеження безпосередньо впливають на здатність України перехоплювати російські реактивні "Шахеди". Він додав, що ці безпілотники летять із тих територій, а через обмеження швидкості їх не можна вчасно наздогнати.

"Але деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, фактично ставлячись до української території так, ніби вона не є українською, то це говорить нам про те, куди все рухається", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що не треба ніколи жодним чином не визнавати окупацію української території країною-агресоркою.

Зеленський пояснив, що Україна не може використовувати авіацію поблизу лінії фронту - там можуть діяти лише дрони-перехоплювачі. Збивати російські реактивні дрони стає складніше без необхідної швидкості.

"А це означає, що більше російських ударів досягають цілей і більше наших людей гинуть, наші цивільні гинуть від рук Росії. Ми намагаємося отримати подробиці від американської сторони, але поки що знаємо дуже мало", - резюмував президент.

Зеленський
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