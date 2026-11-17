Рада Європейського Союзу 16 листопада схвалила виділення Україні майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий платіж, який ЄС коли-небудь погоджував для України за цією програмою.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що ухвалене рішення дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро. Із цієї суми близько 5 млрд євро надійдуть із коштів, передбачених у межах кредиту на підтримку України у 2026 році.

Виділення фінансування стало можливим після виконання Україною понад 20 цільових показників, пов'язаних із проведенням реформ у ключових сферах. Зокрема, йдеться про судову систему, боротьбу з корупцією та відмиванням грошей, фінансові ринки, управління державними активами, людський капітал і бізнес-середовище.

Крім того, Україна виконала низку заходів у сферах децентралізації, регіональної політики, енергетики, агропромислового комплексу, цифрової трансформації та охорони довкілля.

Програму Ukraine Facility започаткували 1 березня 2024 року. Вона передбачає понад 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України до 2027 року.

Із загальної суми понад 40 млрд євро призначені для фінансування реформ та інвестицій, передбачених Планом України. Регулярні виплати залежать від виконання Києвом визначених показників.

Нинішній транш стане дев'ятим у межах програми. Після його надходження Україна загалом отримає понад 40 млрд євро за Планом України із середини 2024 року.