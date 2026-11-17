У 2026 році українцям доведеться сплачувати податки зі списаних банками кредитів, якщо основна сума прощеного боргу перевищує 2161,75 грн.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Якщо фінустанова за власним рішенням списала основну суму кредиту до закінчення строку позовної давності, ця сума вважається додатковим благом позичальника.

У такому разі з неї доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ), неоподатковуваний поріг становить 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (на початок 2026 року мінімальна зарплата дорівнювала 8647 грн).

Якщо списане тіло кредиту не перевищує 2161,75 грн, податки сплачувати не потрібно.

У податковій службі наголошують, що передусім варто з'ясувати у банку, яку саме частину заборгованості було списано – основну суму кредиту чи нараховані відсотки та штрафні санкції.

За законодавством до оподатковуваного доходу не включаються:

основна сума прощеного боргу в межах неоподатковуваного порогу (2161,75 грн у 2026 році);

списані відсотки, комісії, штрафи та пеня;

основний борг за окремими валютними іпотечними кредитами, забезпеченими житловою нерухомістю;

окремі суми боргів, анульовані за законодавством про споживче кредитування;

борги, списані у межах процедури неплатоспроможності фізичних осіб.

Порядок сплати 18% ПДФО та 5% військового збору залежить від того, як банк поінформував клієнта про анулювання заборгованості.

Позичальник звітує та сплачує самостійно, якщо банк належним чином повідомив його про прощення оподатковуваного боргу (рекомендованим листом із повідомленням про вручення, укладенням відповідного договору або врученням повідомлення особисто під підпис).

Якщо кредит списали у 2026 році, податкову декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до 1 травня 2027 року, а сплатити податки – до 1 серпня 2027 року.

Податки сплачує банк, якщо кредитор не повідомив боржника у визначеному законом порядку. У такому разі фінустанова сама виконує обов’язки податкового агента, а подавати декларацію лише через списаний кредит людині не потрібно.