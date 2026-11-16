Кушнер заявив, що Вашингтон працює над підготовкою наступного раунду тристоронніх переговорів

Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер заявив, що після тристоронніх зустрічей і подальших переговорів із президентом України та російським диктатором американська сторона продовжує консультації з Києвом, Москвою та європейськими партнерами. Наразі Вашингтон працює над підготовкою наступного раунду тристоронніх переговорів.

Про це Кушнер написав у соцмережі X 14 листопада.

За його словами, зараз увага зосереджена на «сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами», а також формуванні порядку денного наступної зустрічі.

«У результаті цих обговорень виникло кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Деякі з них можуть призвести до проривів безпосередньо, тоді як інші можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати прогалини, що залишилися», — заявив Джаред Кушнер.

Він також наголосив, що НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки.

«Саме тому ми працюємо над тим, щоб безпосередньо залучити наших європейських партнерів до цих обговорень. Будь-яка остаточна угода має бути узгоджена відповідними сторонами, і президент Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнюють безпеку України та Європи та зменшують ймовірність майбутніх конфліктів», — заявив Кушнер.

Джаред Кушнер також повідомив, що попри публічні «максималістські позиції обох сторін», «сторони розуміють, що для припинення цієї війни необхідні практичні компроміси».