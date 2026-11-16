Лавров назвав "безперспективними міркуваннями" позицію Європи щодо необхідності спочатку досягти перемир’я в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував бажання європейських країн долучитися до переговорів щодо врегулювання війни проти України. Він розкритикував заяви очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави дипломатії ЄС Каї Каллас. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Лавров назвав "безперспективними міркуваннями" позицію фон дер Ляєн щодо необхідності спочатку досягти перемир’я, а вже потім обговорювати європейську безпеку, а також заяву Каллас про те, що ЄС не підтримає врегулювання, яке враховуватиме інтереси Росії.

За словами глави російського МЗС, європейські країни хочуть долучитися до переговорного процесу, оскільки нібито розуміють, що "поїзд відходить", і прагнуть "заскочити на підніжку останнього вагона".

Водночас Лавров заявив, що висловлювання європейських лідерів нібито свідчать про нерозуміння ними ролі, яку Європа може відіграти в переговорах.