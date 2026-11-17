Сухопутні війська Збройних сил України призупинили формування нових бригад і планують відмовитися від практики створення нових з'єднань. Натомість командування хоче зосередитися на якості підрозділів та ефективнішому використанні особового складу. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Святослав Заїць під час Сержантського форуму.
"Ми рухаємося до того, щоб припинити це. Я скажу, що вже поставлено на паузу формування бригад. Для нас важлива якість. Кожна нова бригада – це мінус насправді: мінус особового складу, багато СЗЧ і неефективне використання людського капіталу", – передає слова командувача Інтерфакс-Україна.
Він наголосив, що створення нових бригад потребує значної кількості військовослужбовців. За словами командувача, це може призводити до розпорошення особового складу та проблем із комплектуванням уже наявних підрозділів.
Водночас питання формування нових бригад в Україні порушували й раніше. У лютому 2025 року заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що за рішенням Ставки Верховного головнокомандувача створення нових бригад припинили, а основні зусилля зосередили на доукомплектуванні бойових підрозділів, які тримають лінію фронту.
До цього, у листопаді 2024 року, Генеральний штаб пояснював необхідність створення нових бригад збільшенням чисельності російського війська майже на 100 тис. військових та зростанням протяжності лінії фронту.
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