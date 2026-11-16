Мінекономіки: Близько 10–15% підприємств не будуть відповідати новим правилам критичності

Після завершення перегляду критеріїв критичності близько 10–15% українських підприємств можуть втратити відповідний статус.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка в телеефірі, яку передає "Укрінформ".

За словами міністра, після ухвалення урядом у жовтні змін, які запустили перегляд критеріїв визначення підприємств критично важливими, відбулося вже три засідання координаційного центру.

Наразі діє близько 600 критеріїв критичності, які встановлюють окремі міністерства, державні органи та обласні військові адміністрації.

За словами Кравченка, рішення щодо перегляду вже ухвалили для 90% критеріїв. Зараз вони мають пройти погодження Міністерства юстиції. Решту 10% планують фіналізувати протягом наступних тижнів.

"Очікуємо, що орієнтовно близько 10–15% підприємств не будуть відповідати новим, більш жорстким правилам критичності", — зазначив міністр.

Після затвердження оновлених критеріїв державні органи перевірять підприємства, які вже мають статус критично важливих.

Компанії, що не відповідатимуть новим вимогам, втратять статус, однак зможуть повторно подати документи.

Пріоритетними залишатимуться підприємства, які забезпечують життєдіяльність громад, роботу та обслуговування інфраструктури, функціонування оборонно-промислового комплексу та виконують інші критично важливі для економіки функції.

Для підприємств, у яких термін дії критичного статусу спливає у листопаді або грудні, планують передбачити його продовження ще на 31 день для адаптації до нових правил.

Підприємства ОПК та паливно-енергетичного комплексу, для яких квоту бронювання знизили зі 100% до 95%, також отримають додатковий 31 день для її перегляду.

За словами Кравченка, під час розбронювання мають враховувати функціональні обов’язки працівників. Насамперед ідеться про тих, хто не залучений до критичних виробничих процесів, зокрема технологічний та інженерний персонал.