Berliner Zeitung: ЄС збільшив закупівлі російського скрапленого природного газу

Європейський Союз збільшив закупівлі російського скрапленого природного газу напередодні повної заборони його імпорту.

Про це повідомляє німецьке видання Berliner Zeitung.

Упродовж перших десяти місяців 2026 року до портів Європи надійшло 12,89 млн тонн продукції з російського виробничого комплексу "Ямал". Цей показник перевищує торішній результат на 6,3%.

Загальна вартість газу склала 8,7 млрд євро, що приблизно на 1,5 млрд євро перевершує показники попереднього року загалом.

Серед країн-імпортерів найбільше газу купує Франція.

Зокрема, у жовтні сім із десяти суден із "Ямалу" направилися на французькі термінали в Монтуарі та Дюнкерку, забезпечивши близько 70% місячного обсягу експорту підприємства до європейських країн. Решта партій розподілилася між іспанським портом "Більбао", який прийняв два судна, та нідерландським "Роттердамом" із однією доставкою.

Водночас бельгійський порт "Зебрюгге" у вереснево-жовтневий період призупинив прийом вантажів, проте зберіг статус головного європейського розподільчого центру для російського скрапленого природного газу, зафіксувавши за сезон 42 розвантажені партії загальною масою близько 3,1 млн тонн.

Починаючи з 1 січня 2027 року, обмеження почнуть поширюватися і на довгострокові угоди, які раніше не підпадали під санкційні винятки, через що припинення постачань припаде на зимовий період.

На тлі цього станом на середину листопада загальний рівень заповненості європейських підземних сховищ газу за інформацією скоротився до 72%, продемонструвавши мінімальне значення з 2011 року.

Скільки саме газу знадобиться Європі з січня, залежить від морозів та запасів у сховищах. При цьому колишній топменеджер з постачання Eon Ruhrgas та європарламентар Томас Гайзел висловив сумніви щодо можливості оперативно та повноцінно компенсувати російські постачання скрапленого та трубопровідного газу за рахунок альтернативних ринків.