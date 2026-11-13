БЕБ проводить досудові розслідування щодо роботи анонімних телеграм-каналів

Бюро економічної безпеки проводить досудові розслідування щодо роботи анонімних телеграм-каналів, власники яких використовують мережі фізичних осіб-підприємців для ухилення від сплати податків із рекламних доходів.
Про це повідомив заступник голови БЕБ Павло Будзиган на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Детективи вже встановили коло причетних осіб і зафіксували фінансові схеми. Відомство співпрацює з платіжними системами, перевіряє банківські рахунки, відстежує розрахунки через криптогаманці і досліджує фінансові операції, враховуючи можливі політичні зв'язки. У бюро також зазначили, що фігуранти намагаються закривати ФОПи або переоформлювати їх на підставних осіб одразу після початку активних слідчих дій.
Голова ТСК Ярослав Железняк представив результати моніторингу непублічних телеграм-каналів із багатомільйонними оборотами. За даними комісії, вартість одного рекламного допису там сягає від 60 тисяч гривень до 1,8 тисячі доларів і вище. Щоб не перевищувати податкові ліміти, власники дроблять прибутки між ФОПами другої і третьої груп, оформленими на родичів або наближених осіб, і регулярно їх змінюють.
Окрім використання крипторозрахунків для приховування реальних доходів, анонімні канали систематично рекламують нелегальні онлайн-казино і публікують вакансії для «кол-центрів». Зібрані матеріали комісія вже передала правоохоронцям і податковій службі.
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