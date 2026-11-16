Мінагро: В Україні стартувала друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів, кіз та овець

В Україні стартувала друга хвиля виплат державної підтримки на утримання корів, кіз та овець, у межах якої понад 13 тис. агровиробників отримають загалом 501,12 млн грн.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Виплати розпочалися 12 листопада через Український державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд) у межах проєкту екстреної підтримки відновлення агросектору (ARISE).
Загальну суму спрямували за двома напрямами:
У Мінагрополітики зазначили, що ці дотації допоможуть фермерам зберегти поголів’я, наростити виробництво молока та стабілізувати постачання продукції на внутрішній ринок.
Бюджетну підтримку надають фізичним та юридичним особам – виробникам сільськогосподарської продукції відповідно до урядового порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №918.
Розмір виплат залежить від виду та кількості тварин у господарстві:
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