Держава має створити умови, щоб після повернення зі служби ветерани могли реалізувати себе по-новому, адже саме вони стануть рушійною частиною економіки країни.
Як пише Главком, про це заявив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в інтерв’ю «РБК-Україна».
За його словами, військовий досвід змінює людей. Після повернення зі служби вони можуть переоцінити своє життя та зрозуміти, що хочуть займатися чимось іншим.
«Хтось хоче відкрити бізнес, хтось – більше часу приділяти сім'ї, хтось – вирощувати щось своє. Тому наше завдання – дати вибір і можливості. Це перенавчання, стажування, освіта, гранти, доступ до кредитів, житло та багато іншого», – зазначив міністр.
Пояснюючи, чому важливо залучати ветеранів до економічного життя країни, Віталій Кім нагадав скільки людей у майбутньому охоплюватиме ветеранська політика.
«Ми очікуємо понад 3 мільйони ветеранів, а разом із родинами це може бути 9 мільйонів людей. Це майже третина нації. Неможливо, щоб одна половина країни працювала, а інша – ні», – наголосив Віталій Кім.
Водночас Міністр зазначив, що базові потреби ветеранів мають бути закриті, але важливо, щоб програми не робили людей пасивними, а допомагали їм залишатися активними.
Як приклад він назвав підтримку навчання дітей ветеранів, бажано навіть у двох поколіннях, – це, на його думку, може стати хорошим стимулом і реальною допомогою від держави.
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