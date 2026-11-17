Російські війська планують чергову атаку на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури України. Інформація про підготовку ворога до нового удару надходить уже впродовж кількох днів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, такі дії противника є очікуваними, оскільки Росія не відмовилася від намірів завдавати ударів по українській енергосистемі.

На тлі загрози нових атак Україна очікує від міжнародних партнерів подальшого посилення протиповітряної оборони. Як уточнив Ігнат, першочергово йдеться про постачання боєприпасів для зенітних гармат і авіації, а також ракет малого та середнього радіуса дії для відбиття повітряних цілей.