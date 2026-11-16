Принц Гаррі приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених

Принц Гаррі приїхав до Львова, щоб підтримати військових під час змагань із регбі на колісних кріслах у Всеукраїнських Іграх Нескорених. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
«Принц Гаррі завітав на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові! Він особисто підтримав наших воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах. І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень», – йдеться у дописі.
За словами посадовця, цього року на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.
Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною. Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів – додав Козицький.
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