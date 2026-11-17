Накопичення боргів на балансуючому ринку електроенергії стримує залучення інвестицій у нову маневрову генерацію, необхідну для стабільної роботи української енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена правління НЕК "Укренерго" Івана Юрика.
За його словами, для вирішення проблеми потрібно не лише погасити наявну заборгованість, а й забезпечити своєчасні розрахунки з учасниками ринку.
"Кожна нова атака - це додаткові потреби в обладнанні та коштах на відновлення. Своєчасні поставки дефіцитного обладнання від міжнародних партнерів допомагають нам швидше повертати пошкоджені об’єкти в роботу", - каже він.
Водночас, як додає член правління, для довгострокової стійкості енергосистеми потрібні інвестиції в нову маневрову генерацію.
"Залучити їх неможливо без вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку", - наголосив Юрик.
За його словами, заборгованість споживачів, для яких діє спеціальний режим відключень, зокрема водоканалів, шахт і споживачів на прифронтових територіях, обмежує можливість "Укренерго" своєчасно розраховуватися з учасниками балансуючого ринку. Внаслідок цього накопичення неплатежів стримує інвестиції у створення нових маневрових потужностей.
Юрик підкреслив, що така генерація особливо необхідна в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення майже всі підстанції "Укренерго" зазнали пошкоджень, а нові обстріли щодня створюють додаткові потреби у відновленні обладнання та мереж.
Водночас погашення боргів і припинення накопичення нової заборгованості є важливими умовами інтеграції України до балансуючих сегментів європейського енергоринку.
Це дозволить розширити можливості обміну резервами з європейськими партнерами та ефективніше балансувати українську енергосистему.
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