Україна та ЄС обговорили фінансову допомогу до кінця 2026 року та на наступний рік. У межах програми Ukraine Support Loan на 2027 рік уже передбачено €45 млрд із загального пакета обсягом €90 млрд.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.
"Обговорили фінансову підтримку України від ЄС до кінця цього року та у 2027 році. Високо цінуємо роботу Європейської комісії над забезпеченням підтримки України. На наступний рік уже передбачено €45 млрд у межах Ukraine Support Loan загальним обсягом €90 млрд. Водночас триває робота над залученням додаткового фінансування для покриття бюджетних та оборонних потреб", – написав глава уряду.
Прем'єр-міністр наголосив, що для України важливі не лише обсяги допомоги, а й передбачуваність графіка її надходження, аби забезпечити безперервне фінансування.
Окремо під час розмови обговорили виконання Україною зобов'язань перед партнерами та створення довгострокового механізму підтримки після 2027 року за участю ЄС і партнерів G7+.
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