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Експерт: Гадаю, росіяни хочуть втягнути Європу до обговорення, щоб кидати певні пропозиції

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Москва на зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 12 листопада показала декілька важливих деталей.

Кремль продемонстрував гру на розбіжностях, зокрема, критикою Європи та пропозицією "нової архітектури європейської безпеки". Це випливає з коментаря директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, передає Gazeta.ua.

"Ми знаємо, є різні голоси в Європі щодо цієї війни, від різних політичних сил у країнах. Гадаю, росіяни хочуть втягнути Європу (до обговорення), щоб кидати певні пропозиції. Умовно проросійські сили говоритимуть, "дивіться, Росія же щось пропонує, отже, хоче миру". А ми, Україна і Європа, не у захваті, тому що хочемо врегулювати російську війну, а потім можна говорити про безпеку", - пояснив експерт.

Причому навіть розмови про нову архітектуру безпеки мають серйозні підводні камені. Наприклад, РФ домагатиметься, щоб там не було згадки про неї як про загрозу. Але ж нова архітектура безпеки на континенті виходитиме якраз із цього! Оскільки Європа з нами, допомогла і допомагає нам. Коли всі сподівалися у Москві, що Україна от-от впаде, Європа включилася і сказала - ні.

Водночас Росія має стратегічне терпіння, наголосив Володимир Дубовик. За його словами, у Кремлі розраховують на політичні зміни всередині ключових країн Заходу: у Москві сподіваються на посилення ультраправих у Німеччині, на вибори у Франції, де набирають обертів ще радикальніші ультраправі та ультраліві, а також на те, що чинний президент США Дональд Трамп має ще два роки каденції.

За цей час, гадають у Росії, Європа втомиться підтримувати Україну, що спонукає її до серйозних поступок, застерігає експерт.

"А ще росіяни цілеспрямовано працюють на розкол трансатлантичної єдності: "кажуть американцям, ми ж пропонуємо, а вони не хочуть", - додав він.

Москва, Дубовик
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