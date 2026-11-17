Обсяг чистих гривневих кредитів населенню в Україні у жовтні 2026 року зріс на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а бізнесу — на 31%. Попри високі темпи кредитування, Національний банк України попереджає про можливе уповільнення через посилення російських обстрілів, погіршення безпекової ситуації та підвищення податків для банків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

За даними регулятора, банки продовжують активно кредитувати населення та підприємства. Водночас подальше зростання кредитних портфелів може сповільнитися.

Зокрема, посилення російських атак і погіршення безпекової ситуації негативно впливають на ділову активність, а отже, і на готовність підприємств залучати позикові кошти.

За результатами останнього опитування банків щодо умов кредитування, оцінка зростання попиту бізнесу на нові кредити виявилася найнижчою із середини 2025 року.

Ще одним чинником, який може стримувати кредитування, у НБУ називають чергове запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків. Це зменшуватиме їхні можливості нарощувати кредитні портфелі.

У Нацбанку наголошують, що для оцінки реальної динаміки кредитування важливо враховувати саме чисті кредити, тобто за вирахуванням сформованих резервів під кредитні збитки.

Валовий кредитний портфель банків скоротився через списання державними банками значного обсягу старих непрацюючих кредитів у грудні 2025 року.

Цей ефект продовжуватиме впливати на річні показники валового кредитування протягом 2026 року, хоча фактично банки не знижували кредитної активності.

Для підтримки кредитування НБУ продовжує реалізовувати відповідну стратегію. Зокрема, у 2026 році регулятор уже запровадив чотири пакети змін, спрямованих на розширення доступу до фінансування підприємств у секторах, критично важливих для обороноздатності країни.

Водночас в Україні продовжують зростати залишки коштів на банківських рахунках.

У жовтні обсяг гривневих коштів бізнесу збільшився на 22% у річному вимірі, а населення — на 15%.

Це свідчить про подальше зростання гривневих ресурсів, розміщених клієнтами в банківській системі.

У НБУ зауважують, що наведені оперативні показники можуть бути уточнені після отримання повної місячної звітності банків.